Tuntud Eesti blogija müüb oma kodu, fotod on vaatamisväärsus omaette

Tuntud hea maitsega Eesti sisustusblogija Miramii on müüki pannud oma Pärnu-kodu, kuhu alles üsna hiljuti koliti.

Tegemist on 40ndatel ehitatud kortermajas asuva koduga. Maja on 2014. aastal täielikult renoveeritud. Kodu ei asu rannast kaugel ja on suurepärase planeeringu ja esmaklassilise sisustusega.