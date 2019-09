Fotod: Hiiumaal on müügile tulnud unistuste suvekodu

Uut pererahvast ootab romantiline kodu täielikus privaatsuses, päikeselisel Kassari saarel. Kinnistu sihtotstarve on ca 16000 ruutmeetri ulatuses metsamaad ja 1600 m2 õuemaad.

Õueala on piiratud aiaga ja põneva pinnareljeefiga kinnistu läänepoolses servas. Pilku püüab maakividest rajatud kosk väikese, püsikutest palistatud tiigiga. Trepp kõrgusesse toob esile kinnistu võluva eripära. Haljastus on tagasihoidlik ja mõnusalt looduslähedane.

FOTO: KV.EE

Kinnistu koosseisu kuulub kahekordne elamu, saun ja kuur-töötuba. Maakividest laotud suvegrill koos kamina ja suitsuahjuga sobitub reljeefi taustale imeliselt.

Elamu on püstitatud plaatvundamendile vanast palgist, kaetud laudisega (177,2 m2). Hoone esimesel korrusel on avatud köögiga salong/elutuba, kust viib kahepoolne vitraažklaasidega uks maja lõunapoolsele terrassile. Esimesele korrusele jääb veel peamagamistuba ja kabinet, kaks tualettruumi, üks neist koos dušiga. Teine sissekäik on läbi esiku, kust viib trepp ka teise korruse magamistubadesse.

FOTO: KV.EE

Teisel korrusel on 4 magamistuba, kus kõigist tubadest on pääs rõdule, koridor ja tualettruum.

Maja sisekujundus on helge, romantiline ja stiilne, veidi skandinaaviat põimitud sobivalt inglise maamaja disainiga. Osaliselt on seinad tapetseeritud, II korrusel on värvitud seinad puidust bordüüriga. Siin-seal on puhastatud palkseina ja eksponeeritud on laetalad, tubades laudpõrandad, laes samuti laud. Köök on ruumikas ja tema soojaks südameks on puupliit, mis on seotud toapoolse kaminaga ja sobitub interjööri ideaalselt. Köögi põrand on plaaditud.

FOTO: KV.EE

Majapidamises on vesi lokaalne, kanalisatsioon lahendatud imbväljakuga. Toasooja saab läbi ahju, kamina ja puupliidi, alternatiivseks kütteallikaks on õhksoojuspump, seda nii elamus kui ka saunamajas. San ruumides elektriline põrandaküte. Elektrivõimsus 3x 25A

Saunamaja on 1,5 kordne puitehitis (54 m2), mille koosseisu kuulub puhkeruum kamina ja väikese köögiga, tualett ning väga avar leili- ja pesuruum. Pesuruumist on eraldi väljapääs. Saunamaja II korrusel on 1 tuba, mis on mugav majutuspaik külalisele.

FOTO: KV.EE

Kuur (60m2) on kaheosaline, üks pool küttepuude tarvis, teisele poolele on sisseseatud ruumikas töötuba.

See on väga heas korras hubane kodu, mis on ehitatud aastaringseks elamiseks, kuid sobib ideaalselt ka suvekoduks perele, keda köidab rohelus ja linnulaul, kes hindab vaikust ja rahu. Sõltuvalt asukohast ja reljeefi omapärast saab siin juba varakevadel soojust ja päikest nautida.

Külla saab kutsuda suurema sõpruskonna või pakkuda hoopiski kodumajutusteenust. Maja planeering, suurus ja hoonete paigutus kinnistul, soosib seda igati.

FOTO: KV.EE

Ja muidugi Kassari ise, Hiiumaa hinnatuim puhkekoht, kus kunagi ei saja vihma... kus on suvekodud nii paljudel tuntud inimestel....

Hooajal on Kassaris palju kultuuri (Kassari Kitarrid, Kultuurineljapäevad jpm). Hea kohaliku toidu nautlejatele on siin mitmed söögikohad mõnusate suveterrassidega ja muidugi kõige soojem merevesi supluseks.