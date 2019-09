Uus rahvaloendus tuleb täiesti enneolematul moel

Eesti on kümnes riik maailmas, kes korraldab registripõhise rahva ja eluruumide loenduse. Seda on juba teinud Austria, Belgia, Holland, Island, Norra, Rootsi, Sloveenia, Soome ja Taani. Eestiga samal ajal valmistuvad REGRELiks ka Läti ja Leedu.

Statistikaamet on viimased kümme aastat teinud koostöös andmekogude ja nende pidajatega metoodilisi ja infotehnoloogilisi eeltöid, et korraldada 2021. aasta rahva ja eluruumide loendus registripõhiselt. Eestis on hea riiklike registrite süsteem, kus on andmed Eesti kõigi elanike kohta. Loomulik on kasutada neid andmeid rahvaloenduse korraldamisel.