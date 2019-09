Eesti pere prügikastist alguse saanud põleng kustutas end sisuliselt ise

Pole lõpuni kindel, millest täpselt tulekahju alguse sai, kuid kõige tõenäolisemalt põhjustas selle prügikasti visatud rasvane lapp. «Ehituseks ettenähtud õlisegudega oskavad inimesed hoolsalt ringi käia, kuid palju vähem mõeldakse sellele, et ka toiduõli on tegelikult tuleohtlik. Ka antud juhul tundub kõige tõenäolisem, et põleng sai alguse just õlisest lapist, millega oli kõigepealt gaasipliiti puhastatud ning siis prügikasti visatud,» ütles PZU varakahjude grupi juht Marge Habakukk.