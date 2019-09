Fotod: Kalamajas müüki paisatud kodu on kaunis kui sisustusajakirja väljavõte

Kalamajas ootab tõeliselt vaimustav ja pilkupüüdev korter uut pererahvast. Kolmetoalise korteri, üldpinnaga 79,2-ruutmeetrit, sisekujunduse eest on hoolitsenud sisearhitekti kuldsed käed.

Korterist avanevad vaated kolme ilmakaarde. Elutoast saab imetleda Oleviste kirikut ja näha on ka Toompea. Kuigi see hubane kodu asub kohe Balti jaama kõrval, on seal ometigi täielik vaikus — aknad jäävad vaikse sisehoovi poole. Nautida saab nii hommiku- ja ka õhtupäikest.