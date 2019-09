Korralik santehnika kruvib kinnisvara hinna üles

Kinnisvarakuulutusi sirvides jääb tihtilugu silma, et müüdava või üüritava objekti kirjelduses mainitakse ka korteris või eramajas olevat sanitaartehnikat, vahendab kinnisvaraportaal City24. Seda tehakse tavaliselt siis, kui korteris on kasutatud tuntud ja hinnatud brändide kvaliteetseid tooteid või siis midagi heas mõttes eristuvat - luksuslikku ja eksklusiivset.

Kui olete valmis investeerima hinnalistesse keraamilistesse plaatidesse ja eritellimusel valminud köögimööblisse, siis täpselt samamoodi tasub panustada ka korralikku santehnikasse. See ei ole mitte ainult vastupidavam, töökindlam ja disainilt lahedam, vaid mõjutab ka otseselt kinnisvara väärtust. On ju santehnika see, mis ka pärast müüki korterisse alles jääb.

Vann

Vannitoal on konkreetne praktiline otstarve, mis seab selle ruumi sisustamisele kindlad raamid. Tänapäeval kohtab kodudes aina enam magamistoaga ühendatud vannitube või pesemisvõimalust suisa voodi vahetus läheduses. Sellised sisekujunduslahendused tõstavad fookusesse vannid. Tüüpilises vannitoas ei trooni vann ruumi keskmes, vaid on paigutatud seina vastu.

Ebastandardses olukorras, kus vann asetseb näiteks voodi vastas maast laeni akna all pääseb põnev ja eksklusiivne disaintoode hästi mõjule. Terve toa mõõdus pesemisruumis saab kasutada vesimassaaživanni, kahe inimese vanni või panna jalgadel seisva vanni keset ruumi.

Segistid

Segistid on pidevalt kasutuses, mistõttu peavad need ekspluatatsioonile hästi vastu pidama. Duširuumi seinad ja põrand võivad olla viimistletud pretensioonitu keraamilise plaadiga, aga kui dušiotsik ning valamu- ja dušisegistid on esmaklassilise kvaliteediga, kandes tuntud kaubamärki, kergitab see hoobilt kogu ruumi taset ja kajastub loomulikult kinnisvaraobjekti hinnaski.

Kodule lisavad kindlasti väärtust ka termostaadiga segistid, mis võimaldavad täpselt määrata veetemperatuuri. Kodu otsingul lastega pere silmis on see kahtlemata boonus, kui vanni saab lasta täpipealt õige temperatuuriga pesuvee. Hea on, kui vannile, dušile ja valamule valitakse ühest sarjast segistid.

Köögivalamu

Korralik köögivalamu teenib pererahvast pikki aastaid. Kui remondi käigus mööblit uuendatakse, saab sama kraanikaussi edasi kasutada - tuleb lihtsalt võtta mõõdud, et valamu uue mööbli sisse ära mahuks. Multifunktsionaalne köögivalamu, millel on näiteks nõrutuskauss, seebidosaator või kaks poolt, vastab kindlasti paremini nõudlikumale maitsele, kui lihtne ümmargune metallkauss.

Kinnisvara hinda kergitab kindlasti töötasapinna alt paigaldatav valamu. Kuna tööpinnaga ei teki liitekohti, on tasapinda lihtsam puhastada. Visuaalne mulje on ka parem.

Köögivalamute juures mängib rolli ka nende materjal. Roostevabast terasest valamud on odavamad, keraamiliste või graniidist valamute eest tuleb välja käia rohkem raha, samas on need ka vastupidavamad.

WC-pott

Pikas perspektiivis ei tule odavad lahendused kunagi kasuks. Kui eelarve pitsitab, siis tasuks mööndusi teha pigem neis kohtades, mida on hõlbus hiljem muuta. Voodi, pehme mööbli või vaibad saab alati välja vahetada, aga monteeritud seadmete, nagu näiteks tualettpoti teisaldamine ei käi päris üks-kaks-kolm.