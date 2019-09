Geniaalne nipp, mis aitab köögi eriti hästi korras hoida

Portaal Gardenista kirjutab, et kui läheneda asjale minimalistlikult, on köök alati korras. Selleks tuleb väga täpselt läbi mõelda, mis esemeid kööki üldse vaja on. Ilmselt palju vähem, kui sinna kokku ajanud oled.

Kui kodu on läbimõeldult sisustatud ja seal on esindatud vaid need esemed, millel on praktiline väärtus või erilise vedamise korral isegi mitu otstarvet, on koristamine märksa lihtsam. Kola, mis seda takistaks, on lihtsalt kordades vähem.