Ema jagab fotosid teismelise tütre toast, inimesed ei suuda nähtut uskuda

Koristamiseks kulus naisel tervelt kuus tundi, sest eelnevalt polnud Amy seda aasta aega koristanud. Tütar kinnitas kogu aeg, et segadus teda ei häiri ja kui see ema segab, peaks ema ka koristama.

Sara sõnul ei saanud laps ise koristada, sest tal on autistlikud jooned. Samuti ei saanud Sara seda ise teha, sest lapse vaimne tervis ei lubavat vanematel ta toas korraga üle kümne minuti aega veeta.

Nüüd on aga jõutud nii kaugele, et Amy ise palub, et ema ta tuba koristaks.