Fotod: Pelgulinna paneelikas on müüa eriti äge kaasaegne kodu

Pelgulinnas Randla tänavas on müüa kahetoaline korter, mis kaasaegselt renoveeritud ja väga hea välja näeb. Korteris on köök-elutuba, magamistuba, vannituba ühes tualettruumiga ja esik.

Korter on neljakorruselise maja viimasel korrusel, aknad avanevad lääne suunal ning akendest paistab meri. Korteril on metalluks ning plastikpakettaknad.

Renoveerimise käigus 2016. aastal on korteris vahetatud nii santehniline torustik kui ventilatsioon ning täielikult on uuendatud kogu elektrisüsteem koos uue kaabelduse ja lülitite-pistikutega.

Korteris on uus elektrikilp ning valmidus ühendada ruuter/digiboks otse korteris asuvasse spetsiaalsesse kappi. Elutuppa ja magamistuppa on loodud nii interneti kui televisioonisüsteemi ühendamiseks vastavad väljundid.

Korteri seinad on sirgendatud, pahteldatud ning värvitud, põrandad on valatud taspinda ning kaetud kvaliteetse parketiga. Elutoa üks sein on kaetud betoonkrohviga. Laed on kogu korteri ulatuses ripp-ehk topeltlaed.