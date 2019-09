Taanlaste elustiilipärand toob sisekujundusse maalähedast hubasust

Taanlaste loodud hygge üheks vaieldamatuks osaks on kodusoojuse ja hubasuse loomine. Aroomiküünaldele, pehmetele padjadele, soojadele pleedidele ning kohevatele patjadele toetuv sisustusstiil on oma ideoloogialt ühenduses soojuse ja hubasusega, võttes seejuures eeskujuks looduse ning sellega ühes kulgemise.

Taanlased, kes muuseas on ühed õnnelikumad inimesed maailmas, ümbritsevad end esemetega, millel on, kas mõni tore lugu rääkida, või mis neile teatud ajahetkel südamelähedased on olnud. Hyggest inspireeritud kodudes näeme seetõttu väga palju austusavaldusi nii peredele kui sõpradele, kes on leidnud oma koha, kas veetleva pildiraami sees või sootuks elutoa seinal.