Uus trend kinnisvaraturul jätab pangalaenuga ostjad potentsiaalsest kodust ilma

Järjest enam on olnud märgata, et kinnisvarabüroode poolt laenutagatiseks koostatavate eksperthinnangute arv on kasvanud, kuid samaaegselt tehingute arv turul on langenud, mis tuleneb aga mitte kasvanud pangalaenu kasutamisest vaid hoopis asjaolust, et suur hulk kinnisvaraostjaid jäävad jätkuvalt pigem tugeva nõudluse tõttu teiste ostjatega konkureerides ostetavast varast ilma või ei ole kommertspangad nõus nende ostu kas laenukliendi enda probleemse tausta või probleemse kinnisvara tõttu finantseerima.