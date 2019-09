Fotod: Hiiumaal on põnevuseotsijale müüa mälestus minevikust

Hiiumaal on müüa nõukogudeaegne Ojakülja kordon ja ohvitseride elamu. Tegemist on üsna haruldase pakkumisega, millesarnaseid turul üpris harva leiab.

Majal on piiramatud kasutusvõimalused elamust eriilmelise majutuskohani. Kordonihoones on piisavalt ruumi mistahes tegevuste jaoks. Ohvitseride majas on kolm korterit.

FOTO: KV.EE

Õuel on suur maakivist kelder. Hooned vajavad renoveerimist. Elektriliitumine on ampritasuga. Võimas puurkaev on ka.

Kavatsetava detailplaneeringu järgi on lootus ehitusmahtu juurde saada. Kuna kinnistu on huvitavate tõusude ja langustega siis on võimalik kasutada erinevaid huvitavaid arhitektuurseid lahendusi.

FOTO: KV.EE