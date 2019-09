Varem paljude koduomanike soovinimekirja kuulunud detail on oma tähtsust minetamas

Ehkki nii mõnigi koduostja on nõus kamina eest veidi juurde maksma, ei pruugi see lisand kodule lähitulevikus kuigi otstarbekaks kujuneda. Asjatundjad on arvamusel, et kamin kui selline on oma osatähtsust minetamas ning ei pruugi tulevikus kerkivate kodude planeeringuski enam olla.