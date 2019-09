Sisekujunduslik väärsamm, mis võib kodust maitselageda mulje jätta

Selleks, et puitmaterjalide kombineerimises veidi osavust üles näidata, ei ole tegelikult palju tarvis. Esmalt tuleb leida õiged toonid ning need vastavate värvustega ühte patta panna: soojemapoolsed värvid olgu kombineeritud soojadega, ning külmad, mõnevõrra ilmetud varjundid seevastu külmemate värvitoonidega. Lisaks tuleb jälgida, et üldpilt liialt kirjuks ei kujuneks.