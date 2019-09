Üllatavat tooni vannitoad võimaldavad kodu kiiremini ja kallimalt maha müüa

Võiks arvata, et kindla peale minek on nii köögi kui vannitoa puhul valge värv ja üldjoontes on see tõesti tõsi. Aga vannitubade puhul eelistavad inimesed veel üht üsna üllatavat tooni, mille peale ise väga ei tulekski, vahendab Apartment Therapy.

Nimelt on viimastel aastatel väga hinda läinud hele- või kahvatusinised pesuruumid. Kinnisvaramaakler Luke Schrader ütleb, et põhjus võib peituda tõsiasjas, et inimesed armastavad kujundada oma pesuruume spaataoliseks ja kahvatusinine toon on see, mis paljudele rahuliku spaaõhkkonnaga seostub.

Igal juhul on kindel see, et õrnsinine vannituba teenib ostuhuvilistelt reeglina kiidusõnu samamoodi nagu pretensioonitu valge.