Fotod: väga kummaliselt ehitatud maja

Los Angeleses asub eramu, mis ehitatud õige kummaliselt: nimelt on selle keskseks pilgupüüdjaks ehe ja elus puu, mis kasvab läbi maja, vahendab Inhabitat.

Maja on niigi eriline, sest asub mäeküljel ja järgib selle iseärasusi ning sobitub loodusesse nagu valatult. Kuid läbi ehitise kasvav puu on ikka täielikuks kirsiks tordil.

Maja ehitamisel on inspiratsiooni ammutatud Ameerikas nii populaarsest puuonni-kontseptsioonist ja maja välisilme seda tõepoolest ka meenutab. Seda enam, et on ehitatud ümber päris ehtsa seedripuu.