Sisustustõde, mida ka oma ala asjatundjad soovinuks varem teada

Los Angelesest pärit sisekujundaja Emily Henderson möönab, et on oma karjääri alguspäevil sisustamisega samuti pange astunud. «Ma arvan, et kõigil alustavatel sisedisaineritel on see mentaliteet alguses olemas. Ka mina kippusin omal ajal veidi liialdama, ent kui saaksin tagasi minna, siis ilmselt võtaksin protsessi oluliselt kergemalt, teades, et vähem on alati rohkem,» rääkis Henderson väljaandele mydomaine.com.