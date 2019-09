Pilk peale: linnakärast tüdinuid ootab ajalooliselt tähtsas majas midagi erilist

Hubane kodu, üldpinnaga 81-ruutmeetrit, sobib ideaalselt peredele, kellel on saanud villand linnakärast ning üksteise kuklas paiknevatest paneelmajadest. Korter paikneb renoveeritud maja, mis koosneb neljast majaosast. Tegu on ajalooliselt tähtsa hoonega, kus toodeti Eesti esimesed nukufilmid. Looduslähedane ning privaatne kinnistu on muuseas vaid 900 meetri kaugusel merest.