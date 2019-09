Ohumärk köögis, millest võib sõltuda kodu edasine müügiprotsess

Uut kodu otsivaid inimesi on palju. Kodumüüjad ei suuda nende ootuste ja lootustega järge pidada, niisiis tuleb pea ees vette hüpata ja oma koduuksed avali lahti teha. Uudistama tulnud inimesed on aga oma hinnangutes ja kriitikas armutud. Londonist pärit maakler Mayur Shah teab rääkida, et potentsiaalsetele ostjaile piisab ühest ebameeldivast märgist, et luua oma arvamus kodust.