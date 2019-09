Oksjonikeskkonnas osta.ee on oksjonile pandud vene maalikunstniku Juon Konstantini maal «osta kohe» hinnaga 220 000 eurot.

Õlimaalil on kujutatud Troitse-Sergi kloostrit ja teos on signeeritud. Müüja sõnul on olemas ka ekspertiis.