Fotod: võimsa uuenduskuuri läbinud talukompleksil silm lausa puhkab

Mõlema hoone vundamendid said soojustatud seest ja väljast, kivid puhastatud ning uuesti täidetud. Teine korrus ning mõlemad hoone katusekonstruktsioonid on aga uhiuued.

Kodusoojust jagab siin täisautomaatne õhk-vesi soojuspump. Katusematerjaliks on käsitsi valtsitud tsinkplekk. Üht-teist vajab siin veel putitamist ja hoolt, ent laiemas laastus on kompleks uuteks elanikeks valmis. Hoone kasutusluba on küll menetlemisel, ent maja müüja on lubanud selle enda kohustuseks võtta.