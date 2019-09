Kuuülevaade: pealinna kinnisvaraturule saabus ostja jaoks väike leevendus

1Partner Kinnisvara tegevjuhi Martin Vahteri sõnul kõiguvad Tallinna korterite hinnad iga kuu paar protsenti üles-alla, kuid on suures plaanis stabiilsed.

«Pealinna hinnad on suhteliselt kõrged kahel peamisel põhjusel – palgakasv ja kiire linnastumine. Tallinn on järjest tugevam tõmbekeskus, mis tekitab üle Eesti tõukekeskusi. Kui pealinnas ostetakse õige hinnaga pea kõik korterid ära, siis peale kolme-nelja suurema linna kinnisvaraturg mujal Eestis kiratseb ja ka pikk prognoos on kahjuks negatiivne,» rääkis Vahter.