Kapitühjendus: 3 eset, millele juba täna kriitilisem pilk peale heita

Eks igas majapidamises leidu see üks kolasahtel, kuhu rutuga vähetähtsad asjad, paberid ja vidinad silme eest ära pannakse. Pikalt sahtli- või kapipõhja vedelema jäänud esemed reeglina jäävadki sinna. Selleks aga, et ustav kapp nõiakaevu kombel üle ei hakkaks ajama, tuleb heita veidi kriitilisem pilk alljärgnevale

Kingakarbid ja paberist poekotid hõivavad suure osa meie garderoobist. Tühjalt seisev karp on aga raisatud ressurss, millele tasub, kas uus eesmärk leida või see sootuks ringlusesse saata, vahendab realsimple.com.

Kui viimased 365 päeva ei motiveerinud sind teatud riideeset kandma, ei pruugi ka iga järgnev kalendriaasta meelelaadis muutust tuua. See aga tähendab, et on aeg süda külmaks teha ning esemest kohemaid loobuda.