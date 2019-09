Vannitubades võtavad tuleval aastal koha sisse üllatuslikud trendivärvid

Monokroomsete vannitubade võidukäik on ümber, aeg on värvid tagasi vannitubadesse tuua, on sisekujundajad veendunud. Kui varasematel aastatel ei saanud koduomanikud üle ega ümber valge ja halli fenomenist, siis aastal 2020 on aeg kõik taas pea peale pöörata ning mõningad värvid taas mängu tuua.