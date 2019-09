VAATA OTSE! «Kodutunne» aitab vägivaldsest suhtest pagenud noort ema

Nüüd peab pere hakkama saama paarisajaeurose sissetulekuga, millest on võimatu nii palju kõrvale panna, et amortiseerunud majakeses remont teha. Katus laseb läbi, majas puudub igasugune soojustus ning poistel puuduvad normaalsed elamis- ja õppimistingimused.

Vaatamata maja kohutavale olukorrale, leiab Marje, et see on tema esimene tõeline kodu. Kodu, mida tal ei ole olnud lapsepõlves ega ka pärast kodunt lahkumist.