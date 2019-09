Eesti oksjonikeskkonnast saab endale väga soodsalt napsata terve palkmaja

Oksjonikeskkonnas osta.ee on müüa palgist maja, millel päris korralikult suurust: mõõdud on majal 11x5 meetrit, mis tähendab, et ruutmeetritelt on tegu umbes 55-ruutmeetri suuruse ehitisega: ideaalselt sobiv näiteks suvemajaks.

Maja on müüa Tartumaal ja selle hinnaks on 1500 eurot. Maja pakutakse äravedamiseks, mis tähendab, et maatükk, kuhu hoone püstitada, peab olema endal. Müüja kirjutab, et tegemist on üldiselt korraliku ehitisega: uued sarikad, seest on hoone viimistletud vineeriga. Tõsi küll, mõni palk vajab vahetamist.

FOTO: osta.ee

Vajadusel saab müüja ostjat transpordiga aidata, kuid lahti tuleb maja võtta siiski iseendal.

Tegemist on soodsa pakkumisega: võrdluseks, et kümneruutmeetrised aiamajad, mis oma olemuselt sisuliselt kuurid, maksavad sama palju või rohkemgi. Siin on saadaval aga siiski maja, mis sobiks hästi näiteks suvekoduks.

