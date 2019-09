Fotod: Eesti naine ehitas vanadest akendest midagi väga võimsat

Marie Käige soovis endale ammu vanadest akendest kasvuhoonet ja sel suvel tema soov ka lõpuks täitus. Ehitis valmis paljudest erinevas suuruses akendest ja suur osa neist on pärit Marie lapsepõlvekodust, kus omal ajal aknad soojapidavamate vastu vahetati. Nii mõnedki aknad on aga leitud sotsiaalmeedia äraandmiskuulutustest.

Projekt valmis lõpuks augusti keskel, kui viimase kõige ulatuslikuma seina aknad said ette ja kõik avad hoolikalt täidetud. Kuid ehitis sai nii uhke, et nüüd pole naine enam kindel, kas maja ikka kasvuhoone otstarvet täitma hakkab.

«Hetkel ootab suvilaelu uut hooaega ning eks kevadel näis, kuidas projekt edasi arenema hakkab. Praeguse seisuga on plaan paigaldada sisse kas puit- või punastest tellistest põrand ning mõnus puhkeala, kus saab suvel loomingulisi mõtteid ja energiat koguda. Kindlasti mahub sinna lisaks veel ka lilli, maitsetaimi ja miks mitte mõni kobartomat, tšilli või paprika, kuid ainult kasvuhooneks on «kunstikoda» küll liiga eriline. Olen püüdnud sellele head nimetust välja mõelda- praeguse seisuga on kõige tabavam pakkumine «solaarium». Vanadel roomlastel oli solarium päikesevannide võtmise koht,» räägib Marie.

Selle hoone valmimine on Marie sõnul olnud üks õnnelike kokkulangevuste jada ning ta on väga tänulik, et tal on olnud võimalus oma mõtteid realiseerida.