Üllatav asjaolu, mis koduomanike igapäevast heaolu parandab

Suurbritannia teadlased märgivad, et mida lähemal on meie kodud loodusele, seda õnnelikumad on inimesed nende sees. Heaolu ja rõõmutunde loomiseks piisab kui elada vähemalt 300 meetri kaugusel, kas mõnest pargist või rohealast, kirjutab today.com.

«Inimkond arenes looduses, mis on olnud ajalooliselt meie elatise allikaks ning ka varjupaigaks. Võib julgelt väita, et loodus tekitab meis koduse tunde ning kutsub esile positiivseid emotsioone. See ongi see põhjus, mis meid alatasa roheluse poole tõmbab,» ütles Newcastle ülikooli teadur Victoria Houlden.