Eesti aiapidajad paljastavad: taimed, mida mingil juhul oma aeda istutada ei tasu

Kalli hinnaga müüdavate taimede viljad on küll põnevad ja uudsed, kuid kokkuvõttes ei ole mari ei maasikas ega vaarikas. Maitse on pigem kehvapoolne ja kui otsustad põõsast loobuda, oled selle juurevõsudega hädas veel aastaid.

Nii hämmastav kui see ka pole, peab nii mõnigi väga ilusaks taimeks kassitappu. Selle õied on tõesti kaunid, kuid kassitapp on väga agressiivne taim, mis keerutab end tihedalt teiste taimede ümber ja lämmatab nad. Kassitapu enda juured on aga kuni mitmete meetrite sügavusel maapinnas ja sellest on väga raske lahti saada.