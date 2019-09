Aiasõber, anna teada: millised on taimed, mida sa enam kunagi oma aias ei kasvataks?

Kui sinu koduaias on kasvanud või kasvamas taimi, mis hinge täis on ajanud, siis anna meile ja teistele lugejatele teada, millega tegu ja miks sa neid enam kunagi kasvatada ei soovi.

Paljud Eesti aiapidajad on hädas näiteks konnatatra, metsviinapuu ja teiste väga jõudsalt levivate taimedega.

Mõni taim on jällegi näiteks nii pirtsakas, et tema eest hoolitsemisele kulub rohkem aega kui asi väärt on.