Fotod: Harjumaal on müüa maja, mille soetamiseks pangalaenu võtma ei pea

Lahemaal Pedaspea külas on müüa kaunis eramaja. Kinnistul asub kahekorruseline palkmaja, mida on võimalik kütta nii soojuspumbaga kui ka puuküttel ahjuga.

Palkide välisviimistluses on kasutatud pinoteksi, looduslikke õlisid ja vahasid. Majal on tõrvatud sindelkatus ja vundamendiks plaatvundament.

Esimesel korrusel on esik, suur elutuba avatud köögiga, saun (puuküttega), wc ja dushiruum. Köögis on puupliit. Teisele korrusele viib U-kujuline trepp. Teisel korrusel on kaks magamistuba ja väike eraldi osa lastele mänguruumiks.