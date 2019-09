Internet vaidleb: kas selline lahendus magamistuppa on äge mõte või täielik rumalus?

Eile õhtul postitati Redditi keskkonda foto ühest magamistoast, kus voodipeatsi ülesannet täidab laeni kõrguv raamaturiiul. Küsimus on, kas selline lahendus on mõistlik või mitte, ja selgub, et inimesed on valmis teemal tuliselt vaidlema.

Arusaadavatel põhjustel leiab see osa inimkonnast, kes elab maavärinarohketes piirkondades, et tegemist on lauslollusega. Kuid nad pole ainsad: ka rahulikumate paikade elanikud ütlevad, et ei suudaks iial magada, kui selline kogus raamatuid nende voodi kohal kõrgub.

Vastuargumentide hulgast leiab ka küsimuse, et kuidas säärases magamistoas voodielu elatakse - raamatud ei püsi ju ka siis riiulis. Nii mõnigi lisab, et kui ka voodis lugeda tahaks, siis raamatuid on kõrgematest riiulitest väga raske kätte saada.