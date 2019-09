Ühe ajastu lõpp: kunagi asendamatuna paistnud abimees teeb kodudest minekut

Aurumoppide ning -puhastite valguses paistavad väga paljud koduomanikud olevat minetanud klassikalise põrandapesumopi, millega koduperenaised ja -peremehed omal ajal põrandaid läikima lõid. Üleminek pole seejuures kuigi imekspandav - auru baasil töötavad seadeldised on oluliselt efektiivsemad ja täpsemad. Samuti on koduomanike endi kondivaev selle võrra väiksem.

Paljud värsked koduomanikud ei teagi, mida kujutab endast põrandapesumopp. Asjatundjad on veendunud, et mõni aasta veel ning elektril töötavad mopid-aurutid on tavamoppide tööülesanded täielikult üle võtnud.