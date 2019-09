Portaal: Tallinna eramute hinnad on eelmise aastaga võrreldes tuntavalt langenud

Harjumaa linnadest leiab kõige enam pakkumisi Tallinnast, kus hetkel on müügis ligi 640 maja. Tallinna majade eest küsivad müüjad keskmiselt 1516 eurot ruutmeetri kohta, 2018. aastal oli see summa 1573 eurot ruutmeetri kohta. See teeb aastatagusega võrreldes hindade languseks neli protsenti.

«Tallinn on üks väheseid Harjumaa piirkondi, kus augustikuised majade hinnad olid aastatagusest allpool. Enamus piirkondades on tänavused hinnad aastatagusest ülevalpool, mõnes isegi paarkümmend protsenti,» kommenteeris olukorda KV.EE juht Tarvo Teslon.

Nii näiteks küsitakse KV.EE andmetel Keila linnas asuvate majade eest 1422 eurot ruutmeetri kohta. See on eelmise aasta hinnast lausa 27 protsenti rohkem.

Kõrge hinnatõusumäär ei tähenda, et Keila samaväärse maja hinnad oleksid aastaga nii palju kerkinud. Suure hinnatõusu taga on asjaolu, et pakkumise struktuur on aastatagusega võrreldes tänavu kaldu mõnevõrra kvaliteetsemate ja parema asukohaga majade poole.