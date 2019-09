Ebatavaline turgutusnipp pakub troopikast pärit toataimedele hädavajalikku kosutust

Redditi kasutaja HamAndPlants otsustas möödunud nädalal jagada üht väärt turgutusnippi taimedele, mis paljudele esmapilgul eemalepeletava ning mõneti uskumatu teguviisina näis. Väljaanne domino.com otsustas kavalasse praktikasse veidi valgust heita, saamaks teada, et taoline talitusviis on meie toataimedele tõepoolest turgutavaks lisandiks.

Nimelt võtab asjatundlik rohenäpp igal kümblemiskorral oma toataimed endaga vannituppa kaasa, et rohelised kaunitarid kuuma auru kuuri nautida saaksid. Asjatundjate sõnul on see väga hea viis oma taimede turgutamiseks, ent vajab sealjuures ettevaatlikku lähenemist.