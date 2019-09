Mööbli utiliseerimine on erandlik lahendus, mida pakuvad vähesed

Üle-eestilise kulleriteenuse hinna sees ei ole kunagi vana mööbli äravedu. Sisustuskaupluse Diivaniparadiis OÜ kõneisiku Ragne Madisoni sõnul on see pigem erandlik lahendus, mida pakuvad tõesti ainult väga üksikud ja kindlad koostööpartnerid.

«Diivaniparadiisi praktika näitab, et nõudlust utiliseerimisteenuse järele oleks tegelikult üle kogu Eesti,» rääkis Ragne Madison, kelle sõnutsi pakub Diivaniparadiis vana mööbli äravedu vaid Tallinna ja Tartu linna piires, kus on võimalik ettevõtte transporti kasutada.

«Hetkel ei ole kuulnud, et mööblit müüvad ettevõtted väga tihti pakuksid vana mööbli ära viimise teenust, kui ilmselt just antud ettevõte ei müü ka kasutatud mööblit, mille puhul ilmselt saadakse kaupa edasi müüa. Enamasti pakuvad seda teenust vist ikka just kindlad ettevõtted, kes on oma ettevõtte just sellele rajanud,» möönas ta.