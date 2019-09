Masendavad fotod: raha ette võtnud ehitaja jättis noore pere kodu kohutavasse seisu ja kadus

Siis teatas Patrick ühtäkki, et raha on otsas, ja kadus, jättes perele, kuhu kohe-kohe oli sündimas beebi, lagastatud maja. Patrick ei eitagi, et asi läks halvasti ja süü lasub temal, kuid pole siiski teinud midagi, et asja parandada.

Probleemid algasid 2018. aasta aprillis, kui Patrick oli lihtsalt graafikust väga palju maha jäänud ja Spencer tundis huvi, milles on probleem. Patrick põhjendas viivitusi rahaprobleemidega, mis tulenevat sellest, et eelmistest kohtadest ei maksta talle töötasu ära.

Perele on see aga kohutav löök, sest ainuüksi kohtukuludeks on neil läinud enam kui 5000 eurot, rääkimata ehitusele kulunud hiigelsummadest. Samuti on see põhjustanud tohutuid pingeid paarisuhtes.