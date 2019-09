Fotod: Tallinna südalinnas on müüa haruldane eramu

Tatari tänavas on müüa ajalooline paekivist hoone, mille autoriks Karl Burman. Maja ei ole muinsuskaitse all, nii et seepärast üsna võimalusterohke.

Kodu on väga privaatne, rahulik ja vaikne, kuigi kõigest viieminutilise jalutuskäigu kaugusel asub Vabaduse väljak. Maja paikneb sisehoovis, juurdepääs üle Tatari 21b krundi on tagatud kinnistatud servituudiga.

FOTO: KV.EE

Esimesel korrusel asub praegu äriruum, teisel korrusel eluruumina neljatoaline korter. Mõlemal on eraldi sissepääs, kuid korrused on võimalik ühendada ka sisetrepiga. Kõrged laed (2,8-2,9 m). Mõlemal korrusel on kamin.

Krundi sihtotstarve elamu-ja ärimaa, krundil on piisavalt ruumi mitme auto parkimiseks. Sobib hästi nii bürooks, elamiseks või majutusteenuse pakkumiseks kui ka segakasutuseks. Olemasolevat hoonet on võimalik ilma detailplaneeringuta laiendada või ümber ehitada. Majas on oma gaasiküte ja korralik elektrivõimsus.

FOTO: KV.EE