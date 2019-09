Asjatundjad leiavad, et avatud planeeringute «parim enne» juba paistab

Avatud planeeringutel on tohutult eeliseid, ent on ka kitsaskohti, miks taolist lahendust edaspidi vältida tuleks. Iga hea asi leiab siin elus oma lõpu, niisamuti avatud planeeringud.

«Mürast on lihtne mööda vaadata. Avatud planeeringud on loodud meelelahutuseks, kuidas on aga lood argipäevaga? See võib olla karm, kui keegi proovib pärast pikka töönädalat klaasikese veini ja raamatu seltsis lõõgastuda, samal ajal kui teine peseb nõusid, pesu või võtab hoopis tolmu põrandatelt,» ütles disainiettevõtte Elegant Simplicity looja Sherri Monte väljaandele thekitchn.com.