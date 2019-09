Oluline sisustusnõks, mis terve majapidamise ühtseks tervikuks seob

Iga majapidamine ja iga tuba vajab üht fookuspunkti ehk midagi, mis visuaalselt toa ühtseks tervikuks seoks. Olgugi et, maaklerite tööpõld erineb kui öö ja päev sisekujundajate omast, on oma tõde ja õigus ka nende arusaamades. Päevast-päeva inimeste kodusid vahendavad maaklerite sõnul on kinnisvaraturg küll pidevas muutumises, ent selle kõige kõrval on üks pidepunkt, milleni nad kodusid vahendades ikka ja alati ringiga tagasi jõuavad - fookuspunkt, kirjutab apartmenttherapy.com.