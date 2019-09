Tudeng kinnisvaraturul: milline elukoht valida, kas koht ühikas, üürikorter või isiklik kodu?

Kas valida üürkorter, koht ühiselamus või tuba üürimajas või üürkorteris või osta korter? Eeskätt sõltub elukoha valik inimese soovidest ja rahakotist, kooli majutusvõimalustest, üürivõimalustest asukohas, on Lahe Kinnisvara Tallinna maakler Kaspar Alumaa veendunud. Alumaa, kes on ise samuti tudeng, mõistab tudengite võimalusi ja vajadusi ehk isegi paremini kui asjaosalised ise.

Ühikaelu kuulub tudengielu juurde, on üldjuhul odavam kui korteri üürimine, asub enamasti õppehoonete läheduses ning annab võimaluse kasvatada sotsiaalset kapitali. Kuid ühikaelul on ka miinuseid – oma ruumi puudumine ning kui kõrvaltubadesse satuvad erinevate huvide ja harjumustega tudengid, võib ühikaelu muutuda keeruliseks.

Kahetoalise üürikorteri suurusega 40-50 ruutmeetrit keskmine üürihind Tallinnas on 400-500 eurot, millele lisanduvad kõrvalkulud. Kõrvalkuludeks on nii kommunaalkulud, kui ka telekommunikatsiooni kuutasu ning tarbitud elekter. Tallinna vanalinnas ning ka teistes linnaosades leiab ka kallimaid üürikortereid, samamoodi leiab Lasnamäelt odavama üürikorteri. Kõrvalkulud on külmemal ajal suuremad ning soojemal ajal väiksemad, keskmiselt võib arvestada aga 80-150 eurot kuus. Kõrvalkulude suurus sõltub nii korteri suurusest, enda tarbimisest kui ka kortermaja soojapidavusest.