Kui tihti peaksid ostma uusi voodilinu?

Uut voodipesu tuleks osta iga 2-3 aasta tagant. See võib tunduda liiga sage, kuid siiski on oluline voodipesu regulaarselt vahetada. Voodipesu kulub ja tuhmub ajapikku.

Voodipesu valimisel tuleks samuti jälgida, et see oleks ka kvaliteetne ja nahasõbralik. Pigem tuleks eelistada sada protsenti puuvillast materjali, sest nii võid olla kindel, et sinna pole lisatud sünteetilisi ja teisi kahjulikke aineid. Lisaks ei tohiks voodipesu teid ka higistama ajada ja tegemist peaks olema hingava materjaliga.