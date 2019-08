Kadriorgu kerkib 2022. aastaks kokku kümme uut kortermaja

Esimesed seitse on tänaseks valminud ning järgmise 28 korteriga eluhoone ehitus algab eeloleval sügisel. Kiikri kvartalisse tehtava koguinvesteeringu väärtus – 50 miljonit – on Eesti elamukvartalite üks mahukamaid ning lõplikult valmib kompleks 2022. aastaks.

Metro Capitali tegevjuhi Ain Kivisaare sõnul on 2020. aasta lõpuks valmiva Tuukri 25 aadressil asuva eluhoone investeeringu väärtus ligi 5 miljonit ja 2022. aastaks plaanib kinnisvaraarendaja Kiikri kvartalisse kokku investeerida ligikaudu 50 miljonit.

«See on märkimisväärse kaaluga tegu kogu Eesti kinnisvarasektoris, kuna see on üks mahukamaid investeeringud ühe elamukvartali kohta. Tänaseks on Metro Capital Kiikri kvartalisse rajanud seitse eluhoonet, kokku ehitame kümme kortermaja. Lõplikult valmivad elamud 2022. aastaks.»

Järgmise, hiljuti ehitusloa saanud kortermaja ehitus algab oktoobris ning selle peatöövõtjaks on premium-klassi korterite rajamisele keskendunud Kiikri Ehitus. «Vaiksesse sisekvartalisse rajatavat maja iseloomustavad läbimõeldud ja silmapaistvad arhitektuurilised ning energiatõhusad lahendused. Kasutame vaid ülikvaliteetseid ehitus- ja viimistlusmaterjale ning lähtume ehitamisel A-energiaklassi normist,» ütles Kivisaar.

28 korteriga elumajja on planeeritud 2-4-toalised korterid suurusega 42,9-138,5 ruutmeetrit, mis sobivad nii väiksematele leibkondadele kui ka lastega peredele.

«Sellest nädalast alustasime ka korterite eelmüügiga ning juba on näha aktiivset huvi,» ütles Kivisaar, lisades, et kvartalis asuva Kiikri Residentside A- ja B- etapi majade korterid on kõik müüdud ning äsja valminud C-majas on saadaval veel vaid mõned viimased elupinnad.

Arhitekt11 büroo partneri ja tunnustatud arhitekti Illimar Truverki sõnul saab elamukvartali uusim, Tuukri 25 aadressile rajatav hoone arhitektuuriliselt Kiikri 2 aadressil asuva eluhoone ja kinnisvaraarendaja juba valminud Tivoli arendusprojekti vaheliseks sillaks. «See järgib ümbruskaudsete hoonete iseloomulikku joont ja harmoniseerub arendaja varasemate piirkonda ehitatud kortermajadega. Kasutasime ka selle maja puhul looduslähedasi ning esinduslikke kvaliteetseid materjale: puitu, naturaalset kivi ja klaasi. Korterelamu esindab kadriorulikkust ja väärikust ning sulandub igati hästi sellesse elukeskkonda,» ütles Truverk.