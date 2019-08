Kaua tehtud kaunikene: IKEA avas täna e-poe ja väljastuspunkti

IKEA on nüüdsest esindatud kõigis kolmes Balti riigis. Ettevõte lubab Eestis taskukohast hinnapoliitikat, kus 8000 saadaolevast tootest üle 2000 toote maksab alla 10 euro.

«IKEA visioon on pakkuda paljudele inimestele paremat igapäevaelu. Meie eesmärgiks on pakkuda Eesti elanikele funktsionaalset, stiilset, kvaliteetset ning taskukohast kodusisustust, kus üle 2000 saadaoleva toote maksab vähem kui 10 eurot,» lausus IKEA Tallinna väljastuspunkti juht Aleksejs Mihailovs.

E-poest tellitud kaup toimetatakse kohale vaid mõne tööpäeva jooksul ning kaupa on võimalik tellida nii väljastuspunkti kui koju. Väljastuspunkti tellimine on lisatasuta, kuid kojuveo puhul lisandub kojuveotasu, mis algab 19,90 eurost. Lisaks on e-poes saadaval kõik digitaalsed teenused nagu inspiratsiooniruum, planeerimisprogrammid ja digitaalne kliendikaart.