4 nippi, kuidas enda ühikatuba hubaseks muuta

Kasuta ruumi maksimaalselt, sest teadupärast pole ju ühiselamu toad kuigi suured. Sorteeri asjad ja pane need erinevatesse karpidesse või topsidesse. Nii tead ka ise kõige paremini, kus su asjad paiknevad.

Voodi all karpides on samuti ideaalne hoida nii rõivaid kui jalanõusid. Kasvõi lihtsalt neid asju, mida sa igapäevaselt ei vaja.

Konkse on ideaalne kasutada asjade riputamiseks ja samuti aitavad need ruumi kokku hoida. Õnneks on olemas ka konkse, mida ei pea seina kruvima, vaid saab lihtsamalt kinnitada.