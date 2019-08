Uskumatu: põlvest põlve pärandunud riisivee saladus võib olla suureks abimeheks köögis

Kes oleks võinud arvata, et riisi keetmise vesi ühtegi teist eesmärki majapidamises täita suudaks. Ka XX ei mahtunud idee pähe kuniks ta selle omal käel järele proovis.

«See on midagi, mida paljud Hiinas elavad inimesed tänase päevani teevad,» ütles Kanadas Vancouveris elav Wang väljaandele apartmenttherapy.com. «Riis on seal kandis niivõrd tavaline, et ka riisi pesemiseks kasutatavat vett ei lasta raisku ning kogutakse ühte anumasse kokku.»