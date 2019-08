Nipid, kuidas hoida valge diivan endiselt valgena

Kõige tähtsam, mida meeles pidada on see, et pleki eemaldamisega tuleks hakata tegelema koheselt, sest kaua viivitades on plekki raskem kätte saada. Valge diivani puhul soovitatakse plekke eemaldada näiteks nõudepesuseebi ja veelahusega. Samuti võib pleki eemaldamiseks kasutada ka valgendit, kuid siis tuleks veenduda, et see sobib ka sinu diivani kangaga. Kui kasutad liigselt kemikaale, siis ajapikku võib hakata ka diivani värvus muutuma. Loomulikult võib alati pöörduda ka professionaalide poole, kui te pole oma valikutes eriti kindlad.