4 viga, mida vannitoa sisustamisel teed

Palju mugavam on asjad kõik korralikult ära sorteerida, näiteks juuksehooldustooted ja vahendid on ühes kohas, meigiasjad teises kohas jne. Taaskord on sul nii lihtsam hallata seda, kus kohas asjad paiknevad.

Kõik see, mida sa kasutad igapäevaselt või üsna sageli võiksid asuda ka kohe käeulatuses, ära pane neid kuhugi, kust sul on neid keeruline kätte saada.

Kui su vannituba on väiksem ja pole just palju ruumi asjade paigutamiseks, siis peaksid just eriti hoolikalt mõtlema sellele, et kogu pinna maksimaalselt ära kasutad.