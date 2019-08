Ebaoluline täiendus kodule, mida ülemaailmselt piinlikult palju tehakse

Eksperdid leiavad, et vannitubade fenomen on sedavõrd kaugele läinud, et ei mahu enam ratsionaalsuse piiresse. Kui kaks vannituba-tualetti majapidamise kohta on meie meelest juba palju, leidub ka selliseid inimesi, kes suures õhinas neid oma neljaliikmelise pere tarbeks suisa neli kuni kuus ehitada lasevad.