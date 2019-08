Väiksemad tõmbekeskused on nüüd üldise hinnatõusu roolis

Elamispindade pakkumishinnad aga ka tehingute hinnad on kasvanud stabiilselt. Viimaste aastate hinnatõus portaalis KV.EE ei ole olnud kiire, pigem võib hinnatõusu suurusjärku pidada mõõdukaks. Tallinna kui turu suurima piirkonna kinnisvara hinnatõus on viimastel aastatel olnud 3 kuni 5 protsenti.

«Väiksemate tõmbekeskuste hinnatasemete kerkimine on olnud ehk isegi kõrgemal tasemel. Neis piirkondades pole aga aset leidnud kinnisvara kallinemist varasematel aastatel. Seega võib piltlikult öelda, et nüüd tehakse kiiruga järele seda, mis varasemalt on tegemata jäänud,» kommenteeris KV.EE juht Tarvo Teslon hinnataseme kerkimise põhjuseid.